” السجون ” تستعد لإدخال تقنية السوار الإلكتروني لمراقبة المحكومين

علي القحطاني(صدى):

كشف مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري، أن المديرية باتت قريبة من تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين في عدد من القضايا.

مشيرًا لإمكانية إدخال تقنية ” السوار الإلكتروني ” لمراقبة المحكومين وتتبع حركاتهم؛ لضمان عدم مخالفتهم حدود ونطاق الحركة المسموح لهم بها.

وعن ذلك القرار، أوضخ ” الأسمري ” أنه يجري حالياً إعداد دراسة لتحديد الفئات التي سيشملها تطبيق العقوبات البديلة، مبينًا أنها ستقتصر على المدانين في ارتكاب المخالفات البسيطة وليست الجرائم الكبيرة.

وفيما يتعلق بهذه العقوبات البديلة، ذكر أنها ستتيح للمحكومين قضاء محكومياتهم في تقديم خدمات اجتماعية أو غيرها يستفيد منها المجتمع والمحكوم نفسه، وتساعده على الاندماج في المجتمع إلى جانب تقليل الضغط على السجون.

وجاء ذلم على خلفية توقيع ” الأسمري ” اتفاقية تعاون بين مديرية السجون بمنطقة الرياض وجمعية ” معين ” ؛ لتأهيل النزيل بمنطقة الرياض بهدف غرس وتعزيز وتعميق مجموعة من القيم والمعارف والمهارات لدى النزلاء.