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حبس منتحل الشخصية على الإنترنت 3 اعوام او تغريمه مليوني ريال

حبس منتحل الشخصية على الإنترنت 3 اعوام او تغريمه مليوني ريال
علي القحطاني(صدى):

كشف تطبيق ” كلنا أمن ” لخدمة البلاغات الأمنية ان انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات أو غرامة مالية قدرها مليونيّ ريال .

واكد التطبيق في بيان توعوي له أنه يمكن لمن تعرض لهذه الجريمة الإبلاغ على الفور من خلال اختيار ” الدوريات ” والتي تعتبر الجهة الخاصة بالبلاغات في التطبيق.

وتأتي الخطوة الثانية في كتابة الملاحظات الخاصة بالبلاغ في قائمة ” الملاحظات ” ، ثم رفع صورة مصورة للبلاغ الخاص بالجريمة ومن ثم ارسالها .


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