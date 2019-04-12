حبس منتحل الشخصية على الإنترنت 3 اعوام او تغريمه مليوني ريال
كشف تطبيق ” كلنا أمن ” لخدمة البلاغات الأمنية ان انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات أو غرامة مالية قدرها مليونيّ ريال .
واكد التطبيق في بيان توعوي له أنه يمكن لمن تعرض لهذه الجريمة الإبلاغ على الفور من خلال اختيار ” الدوريات ” والتي تعتبر الجهة الخاصة بالبلاغات في التطبيق.
وتأتي الخطوة الثانية في كتابة الملاحظات الخاصة بالبلاغ في قائمة ” الملاحظات ” ، ثم رفع صورة مصورة للبلاغ الخاص بالجريمة ومن ثم ارسالها .
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