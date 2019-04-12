بالفيديو.. مبادرة للهلال الأحمر السعودي والإماراتي لمساعدة المتضررين بفضيانات إيران

طلال الضوي(صدى):

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عن مبادرة مشتركة؛ وذلك للتخفيف من معاناة ” الإيرانيين ” المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة التي شهدتها إيران مؤخرة.

وعن المبادرة، قالت الهيئتان في تصريح مشترك أن هذه المبادرة المشتركة تأتي من منطلق أواصر الأخوة الإسلامية، مشيرة للتضامن الإنساني مع الشعب الإيراني.

كما تبحث كلاً من الهيئتان الآليات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة، والمساهمة بإيجابية في الحد من تداعيات السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة.