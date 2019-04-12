بالفيديو.. غادة المطيري: تجربتي في الحمل قادتني لاختراع جديد

علي القحطاني(صدى):

كشفت العالمة والمخترعة السعودية الدكتورة غادة المطيري، أن تجربتها في الحمل قادتها لابتكار اختراع جديد.

وقالت ” المطيري ” خلال لقائها ببرنامج ” المختصر ” المُذاع على قناة ” إم بي سي ” : ” ازداد وزني خلال فترة الحمل.. فصرت أفكر كيف أرجع أنحف واتخلص من الشحوم ” .

وتابعت: ” جاءت لي فكرة استخدام مادة تستطيع أن تُذيب الشحوم من دون جراحة من خلال الليزر، واستشرت أخي بصفته جراح تجميل، وسوينا براءة الاختراع في المختبر ونجحت نجاح كبير ” .