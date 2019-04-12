عانى من التأتأه في صغره.. قصة مواطن أصبح صاحب شركة فروعها حول العالم

علي القحطاني(صدى):

سلطت وسائل الإعلام المختلفة الضوء على ” الشاب أحمد المسعري ” ، صاحب شركة ” دائم ” المتخصصة في استراتيجية المال والأعمال ، وأنشأ لها فروعاً في دول عدة .

يقول المواطن أحمد المسعري ، في تصريحات إعلامية ، إنه كان يفتقد للثقة بنفسه في صغره؛ بسبب التأتأة في الكلام، وتنقل بين 3 قارات بسبب الدراسة، وخسر الرهان في دبي وأمريكا، ثم قرر السفر إلى أستراليا وهو في الـ24 من عمره، ولم يكن بحوزته سوى مبلغ 100 دولار وشهادته الجامعية، إلى جانب حاجز الفيزة المؤقتة الذي كان عائقًا أمامه.

وتابع ، فور وصولي إلى أستراليا، بحثت عن وظيفة لمساعدتي في شؤون حياتي، وحصلت على وظيفة بمزرعة، كنت أقطف فاكهة الفراولة بمرتب 20 دولارًا أجرة الساعة الواحدة بمزرعة الفراولة .

وأشار إلى أنه درس بجامعة كيرتن بمدينة “ بيرث ” ، وحصل على مؤهل جامعي في الكمبيوتر، كما حصل على مؤهل جامعي آخر في تخصص التخطيط المالي، مواصلا: “ ذات يوم ذهبت إلى مقهى، وبالمصادفة تعرفت على “ بيتر ” مواطن أسترالي متخصص في مجال المال والأعمال، وأسهم في مساعدتي بالخبرة والتوجيه حتى اعتمد على نفسي ” .

واختتم بقوله ، رسالتي للشباب هي الابتسام عند الخسارة، فالخسارة مؤقتة، ولا تسمحوا لليأس أن يتمكن منكم .