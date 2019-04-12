بينها الخيار والنوم .. علاجات منزلية للتغلب على مشكلة تورم العينين بعد الاستيقاظ

أميرة خالد(صدى):

انتفاخ العينين صباحًا من الأمور المزعجة لدى كثيرين بعد الاستيقاظ، ورغم أن الأمر ليس خطيرًا طبيًا، فإنه يجعل الوجه مرهقًا ويبدو عليه التعب، فضلًا عن المظهر غير المحبب.

كشف خبراء في التجميل ، عن أبرز العلاجات المنزلية يمكنها علاج تورم العينين بعد الاستيقاظ من النوم، لكن إذا لم تفلح هذه العلاجات فعليك باستشارة الطبيبة، ربما تكون لديك مشكلة أكبر.

ومن أهم هذه العلاجات : وضع منشفة باردة أو مبللة على العينين لمدة تتراوح ما بين 15: 20 دقيقة، لكن يجب أن تظل جالسًا بينما تفعل ذلك مع استخدام الضغط المتوسط .

ويمكنك وضع شرائح الخيار أو أكياس الشاي المثلجة على عينيك المغلقة ، يفضل رش الماء البارد على عينيك ووجهك ، وتناول الأدوية المضادة للحساسية إذا كان تورم العين يحدث بسببها، يمكنك استخدام أحد مضادات الهيستامين التي تستخدم دون وصفة طبية، وإذا لم تأتِ بنتيجة يمكنك سؤال الطبيب عن البديل.

وايضا استخدام الكريمات ومنتجات البشرة خصوصًا المصممة للاستخدام حول العين ، ويجب أن تجلس في وضعية مستقيمة، فرفع رأسك للأعلى يساعد في تبدد السوائل التي تتجمع حول عينيك، ومن ثم تقليل الانتفاخ.

وتجنب فرك أو لمس المنطقة المحيط بعينيك بشكل مفرط، فالقيام بذاك يسهم في التورم وتشكيل الهالات السوداء، وفقًا لمجلة “Life Extension Magazine” ، واحصل على نوم كافٍ إذا كنت تنام أقل من 7: 8 ساعات في اليوم، فذلك يقلل من تورم العين، كما يجب أن تكون رأسك مرفوعة قليلًا خلال النوم لتجنب تجمع السوائل حول عينيك ، أو تقليل الملح في الطعام لأنه يعمل على احتباس السوائل بالجسم.