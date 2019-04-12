الكشف عن إمكانية إعادة الستجيل بسند الزواج

علي القحطاني(صدى):

يلجأ البعض لإعادة التسجيل في مبادرة ” سند الزواج ” المقدمة من برنامج سند محمد بن سلمان، فالأمر لا يتوقف عند التسجيل وحسب بل هناك خطوات أخرى تلي التسجيل، إذا لم تتم يتوجب إعادة العملية مجددآ.

وعن قواعد التسجيل، ففي حال تجاوزت مدة التسجيل في مبادرة سند الزواج 72 ساعة دون تفعيل، فيمكنك إعادة التسجيل مرة أخرى.

يذكر أن البرنامج يقدم مبادرات تنموية واجتماعية توفر المساندة، وذلك من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة.