غداً.. ” السهل الممتنع ” يراوغ يوفنتوس للتتويج بالدوري الإيطالي

ماجد محمد(صدى):

يواجه اليوفنتوس غداً مباراه حاسمة امام سبال في الدوري الإيطالي لكنها تعتبر مبارة السهل الممتنع إذ يكفيه التعادل فقط للفوز باللقب للمرة الثامنة على التوالي .

أما سبال فيسعي للفوز إذ حظي سبال بثلاثة انتصارات متتالية على روما وفروسينوني ولاتسيو، قبل أن يخسر 1-2 أمام كالياري الأحد الماضي ، وهو ما لم يقلق المدرب ليوناردو سيمبليسي .

ويستعد يوفنتوس لتحقيق أكبر سلسلة انتصارات في الدوريات الخمس الكبرى، كما أنه سيصبح أول فريق يضمن الفوز باللقب هذا الموسم .

ومن المتوقع أن يريح مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري بعض من لاعبيه الأساسيين ، مع الإستعاضة عنهم في خطته العنيدة .