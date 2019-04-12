حساب المواطن يوجه مستفيديه لمراجعة البنوك بسبب الدفعة الأخيرة

علي القحطاني(صدى):

وجه حساب المواطن بعض مستفيديه لضرورة مراجعة البنوك؛ وذلك لمتابعة حالة الدفعة الأخيرة التي لم تنزل في حساباتهم البنكية بالرغم من كونها مدفوعة.

وعن ذلك قالت خدمة العملاء بحساب المواطن: ” في حال كانت الدفعة مدفوعة.. الرجاء مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع ” .

وتابع: ” ويلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة الدفعات المالية، دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب ” .

وجاء ذلك ردآ على استفسار بشأن حالة الدفعة ” مدفوعة ” ورد ” حساب المواطن ” بإنفوجرافيك يشرح فيه معنى كل حالة من حالات الدفعات الأربعة.