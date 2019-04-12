حساب المواطن يوجه مستفيديه لمراجعة البنوك بسبب الدفعة الأخيرة
وجه حساب المواطن بعض مستفيديه لضرورة مراجعة البنوك؛ وذلك لمتابعة حالة الدفعة الأخيرة التي لم تنزل في حساباتهم البنكية بالرغم من كونها مدفوعة.
وعن ذلك قالت خدمة العملاء بحساب المواطن: ” في حال كانت الدفعة مدفوعة.. الرجاء مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع ” .
وتابع: ” ويلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة الدفعات المالية، دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب ” .
وجاء ذلك ردآ على استفسار بشأن حالة الدفعة ” مدفوعة ” ورد ” حساب المواطن ” بإنفوجرافيك يشرح فيه معنى كل حالة من حالات الدفعات الأربعة.
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