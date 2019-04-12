فيديو للحظة إطلاق القمر السعودي عرب سات 6A من ولاية فلوريدا الأمريكية

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة إطلاق المملكة قمرا اصطناعيا جديدًا إلى الفضاء، عبر أول مهمة تجارية للصاروخ ” فالكون هيفي ” ، الذي يعد أقوى صاروخ قيد التشغيل في العالم.

وتم إطلاق الصاروخ من منصة الإقلاع في كاب كانافيرال بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة، حيث تم وضع القمر الاصطناعي السعودي عربسات-6، البالغ وزنه 6 أطنان على ارتفاع 36 ألف كيلومتر، وذلك بعد 34 دقيقة من إقلاع الصاروخ.

وأوضحت مصادر أن القمر الاصطناعي السعودي سيقدم خدمات تليفزيونية وأخرى تتعلق بالإنترنت والهواتف المحمولة للشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

يذكر أن الصاروخ ” فالكون ” تم تصميمه ليفي بوضع حمولة يصل وزنها 70 طنًا في مدار قريب من الأرض، بتكلفة 90 مليون دولار لكل عملية إطلاق، ويعادل الوزن الذي يحمله ضعفي قدرة الحمولة لأكبر الصواريخ في أسطول الفضاء الأمريكي.