وثائق تكشف تورط ” الحمدين ” في تمويل الإخوان بأوروبا

طلال الضوي(صدى):

أفاد موقع « كامبوس ووتش » الأمريكي أن طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، تلقى نحو 39290 دولارًا راتبًا شهريا من مؤسسة ” قطر الخيرية ” للعمل معها كمستشار.

حيث كشفت الوثائق أن حفيد ” البنا ” تلقى 19 ألف يورو إضافية من منظمات مثل ” رابطة المسلمين ” في سويسرا، عندما تم اعتقاله العام الماضي بتهمة الاغتصاب.

وتُظهر هذه الوثائق دور قطر المركزي وتورطها في تمويل عمليات الإخوان في جميع أنحاء أوروبا، حيث احتوت هذه الوثائق على سجلات تخص بنك قطر الخيري ورسائل بريد إلكتروني، ووثائق تخص مؤسسة قطر الخيرية التي تديرها العائلة الحاكمة في قطر.

وذكرت المخابرات الفرنسية في عام 2013 أن مؤسسة قطر الخيرية مولت جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة في مالي تسمى ” أنصار الدين ” ، كما ساعدت في تمويل القاعدة في 1998 لتفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.

كما أنفقت قطر الخيرية نحو 79.7 مليون دولار على 113 مشروعًا للمساجد والمراكز الإسلامية، وأنفقت نحو 4 ملايين دولار على خمسة مشاريع لمساجد في سويسرا وحدها.

تجدر الإشارة إلى هذه المساجد والمراكز الإسلامية تخدم غرض نشر الثقافة الإسلامية لجماعة الإخوان في جميع أنحاء أوروبا.