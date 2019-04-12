اعتقال وزير الإعلام السوداني من داخل مجاري الصرف الصحي بالخرطوم

الخرطوم(صدى):

قامت المخابرات السودانية بإعتقال عدد كبير من قيادات نظام عمر البشير يصل إلى 100 شخصية بارزة من بينها وزير الإعلام ” حسن طرحة ” الذي ضبطته المخابرت مختبئ داخل مجاري الصرف الصحي بالخرطوم .

ووفقاً لمصادر سودانية فقد تم اعتقال حوالي 100شخصية بارزة منهم رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا ووزير الدفاع السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير .

كما اكدت مصادر اقتحام منزل مساعد رئيس الجمهورية السوداني عوض الجاز ، فيما يستمر تدفق المتظاهرين بالخرطوم احتفالاً بسقوط النظام .

وكان الجيش السوداني قد اعلن في بيان رسمي اعتقال الرئيس عمر البشير وتجريده من جميع مناصبه ونوابه ومستشاريه ومساعديه وحكومته، وتشكيل حكومة انتقالية لمدة عامين .