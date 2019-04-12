مفاجأة مدوية عن أنجلينا جولي وبراد بيت 

واشنطن(صدى):

فجرت تقارير مفاجأة كبيرة بشأن الممثلة أنجلينا جولي ورفيقها براد بيت، بعد نحو عامين ونصف العام على طلب الطلاق.

وأشارت التقارير إلى أن ” قلب ” أنجلينا جولي بدأ يحن إلى الماضي، وأنها تريد إعادة إحياء الزواج مع براد بيت، بعد عامين ونصف من المشاحنات على خلفية التفاصيل القانونية لطلاقهما، الذي كانت جولي قد تقدمت به في سبتمبر 2016.

وأبان مصدر مطلع أن أنجلينا، أبلغت لبراد بيت أنها تريد عودته إلى حياتها، والعلاقة معها، كما أن أنجلينا علقت العمل بمفاوضات الطلاق مع براد بيت وعطلتها ” على أمل الإصلاح ” ، وأنها تريد أن يعودا عائلة معا.

ولفت إلي أن هذا هو السبب في جعل مفاوضات الطلاق صعبة للغاية على براد، البالغ من العمر 55 عاما، موضحا أن براد بيت ليس مهتما بالعودة إلى زوجته السابقة، لكنه يريد أن يبقي على علاقة جيدة مع أنجلينا من أجل أبنائهما الستة.

وتابع المصدر أن الممثل، الذي اختير ذات مرة بوصفه أكثر الممثلين العازبين وسامة، ” يريد تسوية كل شيء، لكنها لن تسمح بحدوث هذا الأمر ” ، مبينا أن هذه الأمور مستمرة منذ أكثر من عام.

يذكر أن النجمان في هوليوود، قد طلبا من المحكمة إعلان أن تعلن أنهما ” عازبان ” مجددا، لكي يمضي كل منهما في سبيله، على الرغم من أنهما لم ينهيا حتى الآن تفاصيل الطلاق.