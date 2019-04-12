فتح باب الابتعاث بجامعة الباحة امام حملة الماجيستير والدكتوراه

إبراهيم الزهراني(صدى):

اعلنت جامعة الباحة فتح باب الابتعاث لحملة البكالوريوس والماجستير ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين ،للعام الجامعي 1440هـ المنتهي بالتوظيف للعمل بالجامعة على رتبة ” أستاذ مساعد ” بعد الحصول على درجة الدكتوراه أو مايعادلها في عدد من الكليات .

وابانت الجامعة ان هذه الكليات هي : الطب، طب الأسنان ، الصيدلة الإكلينكية ، العلوم الطبية التطبيقية ، الهندسة ، علوم الحاسب والمعلومات ، العلوم ، ادارة الأعمال ، الآداب ، التربية ، العلوم والآداب في ” بلجرشي ، والمندق ، والمخواة ، وقلوة ” .

ويمكن الإطلاع على تفاصيل التخصصات على الرابط التالي هنـــا .

واكدت الجامعة ان التقديم في مرحلة الماجيستير ، للمواطنين او المواطنات ، ويشترط :

اللياقة الصحية ، ألا يكون المتقدم على رأس عمل حكومي ، ان تكون رجة البكالويوس لـ ” الماجيستير ” من جامعة محلية او اجنبية معترف بها ، وكذلك درجة الماجيستير لمبتعثي الدكتوراه ، ان تكون الشهادة معادلة حال حصولها من الخارج ، وألا يكون المتقدم قد سبق له الإبتعاث ، وان يكون جواز السفر ساري ، مع اجتياز الإختيارات ومرافقة ولي امر للطالبة مع وجود محرم معها حتى انتهاء البعثة .

كما وضعت الجامعة شروط خاصة لكلاً من الماجيستير والدكتوراه ، واشترطت ارفاق بطاقة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات مع مستندات المؤهلات المطلوب إرفاقها على أن يتم التقديم اعتباراً من الأحد 9-8-1440هـ .

ولمعرفة المزيد من التفاصيل على الرابط التالي هنــــا .

ويتاح التقديم على موقع الجامعة هنــــا .