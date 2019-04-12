فتح باب الابتعاث بجامعة الباحة امام حملة الماجيستير والدكتوراه
اعلنت جامعة الباحة فتح باب الابتعاث لحملة البكالوريوس والماجستير ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين ،للعام الجامعي 1440هـ المنتهي بالتوظيف للعمل بالجامعة على رتبة ” أستاذ مساعد ” بعد الحصول على درجة الدكتوراه أو مايعادلها في عدد من الكليات .
وابانت الجامعة ان هذه الكليات هي : الطب، طب الأسنان ، الصيدلة الإكلينكية ، العلوم الطبية التطبيقية ، الهندسة ، علوم الحاسب والمعلومات ، العلوم ، ادارة الأعمال ، الآداب ، التربية ، العلوم والآداب في ” بلجرشي ، والمندق ، والمخواة ، وقلوة ” .
ويمكن الإطلاع على تفاصيل التخصصات على الرابط التالي هنـــا .
واكدت الجامعة ان التقديم في مرحلة الماجيستير ، للمواطنين او المواطنات ، ويشترط :
اللياقة الصحية ، ألا يكون المتقدم على رأس عمل حكومي ، ان تكون رجة البكالويوس لـ ” الماجيستير ” من جامعة محلية او اجنبية معترف بها ، وكذلك درجة الماجيستير لمبتعثي الدكتوراه ، ان تكون الشهادة معادلة حال حصولها من الخارج ، وألا يكون المتقدم قد سبق له الإبتعاث ، وان يكون جواز السفر ساري ، مع اجتياز الإختيارات ومرافقة ولي امر للطالبة مع وجود محرم معها حتى انتهاء البعثة .
كما وضعت الجامعة شروط خاصة لكلاً من الماجيستير والدكتوراه ، واشترطت ارفاق بطاقة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات مع مستندات المؤهلات المطلوب إرفاقها على أن يتم التقديم اعتباراً من الأحد 9-8-1440هـ .
ولمعرفة المزيد من التفاصيل على الرابط التالي هنــــا .
ويتاح التقديم على موقع الجامعة هنــــا .
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