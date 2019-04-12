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المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعلن عن توفر وظائف شاغرة

المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعلن عن توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن توفر وظائف إدارية وتقنية قيادية ” للرجال والنساء ” من حملة البكالوريوس والماجستير مع الخبرة، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

1- مدير وحدة المراجعة الداخلية
المتطلبات:
– بكالوريوس أو ماجستير (محاسبة، مالية، تجارة، إدارة أعمال) أو تخصصات أخرى ذات صلة.
– شهادة مهنية (CIA, CISA, CFSA) أو ما يعادلهم (إن وجدت).
– خبرة 8 سنوات في المراجعة الداخلية لحملة البكالوريوس أو 6 سنوات لحملة الماجستير.
– الحد الأدنى 7 سنوات من الخبرة في مناصب قيادية.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– الوظائف مخصصة للجنسية السعودية أو البحرينية.

2- مدير إدارة تقنية المعلومات والإبتكار
المتطلبات:
– بكالوريوس أو ماجستير (علوم حاسب، تقنية معلومات) أو أي مجال تقني ذو صلة.
– شهادة مهنية (ITIL, PMP) أو ما يعادلهم (إن وجدت).
– خبرة 8 سنوات لحملة البكالوريوس أو 6 سنوات لحملة الماجستير.
– الحد الأدنى 5 سنوات من الخبرة في مناصب قيادية.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– الوظائف مخصصة للجنسية السعودية أو البحرينية.

3- مدير الإدارة المالية والمحاسبة
المتطلبات:
– بكالوريوس أو ماجستير (محاسبة، مالية، تجارة، إدارة أعمال) أو تخصصات أخرى ذات صلة.
– شهادة مهنية (CPA, CMA, CA, CFA, SOCPA) أو ما يعادلهم (إن وجدت).
– خبرة 8 سنوات لحملة البكالوريوس أو 6 سنوات لحملة الماجستير.
– الحد الأدنى 5 سنوات من الخبرة في مناصب قيادية.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– الوظائف مخصصة للجنسية السعودية أو البحرينية.

4- نائب الرئيس / المدير العام للشؤون الفنية
المتطلبات:
– ماجستير (إدارة الأعمال، الهندسة) أو بكالوريوس في (الهندسة).
– خبرة من 10 إلى 15 سنة في نفس المجال.
– الحد الأدنى 7 سنوات من الخبرة في مناصب قيادية.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– الوظائف مخصصة للجنسية السعودية أو البحرينية.

5- نائب الرئيس / المدير العام للشؤون المالية
المتطلبات:
– بكالوريوس أو ماجستير (محاسبة، مالية، تجارة، إدارة أعمال) أو تخصصات أخرى ذات صلة.
– شهادة مهنية (CPA, CMA, CA, CFA, SOCPA) أو ما يعادلهم (إن وجدت).
– خبرة ما بين 12 إلى 15 سنة في نفس المجال..
– الحد الأدنى 7 سنوات من الخبرة في مناصب قيادية.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– الوظائف مخصصة للجنسية السعودية أو البحرينية.

وأشارت المؤسسة إلى أن التقديم سيكون إلكترونيًا اعتباراً من الأحد القادم 1440/8/9هـ (الموافق 2019/4/14م) ولمدة (21) يوماً، من خلال موقع المؤسسة هنــا .

ولمعرفة تفاصيل أكثر من خلال الرابط التالي هنـــــا .


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