المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن توفر وظائف إدارية وتقنية قيادية ” للرجال والنساء ” من حملة البكالوريوس والماجستير مع الخبرة، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

1- مدير وحدة المراجعة الداخلية

المتطلبات:

– بكالوريوس أو ماجستير (محاسبة، مالية، تجارة، إدارة أعمال) أو تخصصات أخرى ذات صلة.

– شهادة مهنية (CIA, CISA, CFSA) أو ما يعادلهم (إن وجدت).

– خبرة 8 سنوات في المراجعة الداخلية لحملة البكالوريوس أو 6 سنوات لحملة الماجستير.

– الحد الأدنى 7 سنوات من الخبرة في مناصب قيادية.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– الوظائف مخصصة للجنسية السعودية أو البحرينية.

2- مدير إدارة تقنية المعلومات والإبتكار

المتطلبات:

– بكالوريوس أو ماجستير (علوم حاسب، تقنية معلومات) أو أي مجال تقني ذو صلة.

– شهادة مهنية (ITIL, PMP) أو ما يعادلهم (إن وجدت).

– خبرة 8 سنوات لحملة البكالوريوس أو 6 سنوات لحملة الماجستير.

– الحد الأدنى 5 سنوات من الخبرة في مناصب قيادية.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– الوظائف مخصصة للجنسية السعودية أو البحرينية.

3- مدير الإدارة المالية والمحاسبة

المتطلبات:

– بكالوريوس أو ماجستير (محاسبة، مالية، تجارة، إدارة أعمال) أو تخصصات أخرى ذات صلة.

– شهادة مهنية (CPA, CMA, CA, CFA, SOCPA) أو ما يعادلهم (إن وجدت).

– خبرة 8 سنوات لحملة البكالوريوس أو 6 سنوات لحملة الماجستير.

– الحد الأدنى 5 سنوات من الخبرة في مناصب قيادية.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– الوظائف مخصصة للجنسية السعودية أو البحرينية.

4- نائب الرئيس / المدير العام للشؤون الفنية

المتطلبات:

– ماجستير (إدارة الأعمال، الهندسة) أو بكالوريوس في (الهندسة).

– خبرة من 10 إلى 15 سنة في نفس المجال.

– الحد الأدنى 7 سنوات من الخبرة في مناصب قيادية.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– الوظائف مخصصة للجنسية السعودية أو البحرينية.

5- نائب الرئيس / المدير العام للشؤون المالية

المتطلبات:

– بكالوريوس أو ماجستير (محاسبة، مالية، تجارة، إدارة أعمال) أو تخصصات أخرى ذات صلة.

– شهادة مهنية (CPA, CMA, CA, CFA, SOCPA) أو ما يعادلهم (إن وجدت).

– خبرة ما بين 12 إلى 15 سنة في نفس المجال..

– الحد الأدنى 7 سنوات من الخبرة في مناصب قيادية.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– الوظائف مخصصة للجنسية السعودية أو البحرينية.

وأشارت المؤسسة إلى أن التقديم سيكون إلكترونيًا اعتباراً من الأحد القادم 1440/8/9هـ (الموافق 2019/4/14م) ولمدة (21) يوماً، من خلال موقع المؤسسة هنــا .

ولمعرفة تفاصيل أكثر من خلال الرابط التالي هنـــــا .