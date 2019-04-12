جامعة كاوست تعلن عن وظائف بحثية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ” كاوست ” ، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا باب التقديم على وظائف بحثية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة .

وأوضحت الجامعة ان الوظائف المتاحة هي :

-عالم- مختبر الكيمياء التحليلية : درجة الدكتوراه في تخصصات ” الكيمياء، أو الكيمياء الحيوية ” أو المجالات ذات الصلة .

– محلل المالية والتخطيط: درجة البكالوريوس في تخصصات ” المالية، أو إدارة الأعمال، أو الهندسة ” .

– أخصائي أنظمة التصور: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص ذي الصلة.

-أخصائي التنمية الاقتصادية: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ 11 أبريل 2019م، والتقديم ومعرفة التفاصيل على الرابط التالي هنــــا .