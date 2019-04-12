شركة ” هيلتون ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” هيلتون ” للفنادق والمنتجعات والضيافة عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من ” مكة المكرمة، وجدة ” ، وفقًا للمسميات التالية:

موظف خدمات الضيوف (مكة المكرمة).

. منسق مالي (مكة المكرمة).

. موظف خدمة العملاء (جدة).

. مدير التسويق (مكة المكرمة).

. المراقب المالي للعمليات (مكة المكرمة).

. مدير الموارد البشرية (مكة المكرمة).

. مسؤول السلامة (مكة المكرمة).

. مساعد مدير الغسيل (جدة).

. وكيل المكتب الأمامي (مكة المكرمة).

. مشغل الدوائر التلفزيونية (مكة المكرمة).

. موظف خدمات الأغذية والمشروبات (مكة المكرمة).

. المراقب المالي (مكة المكرمة).

. منسق تقنية المعلومات (جدة).

. مشرف مناوب- المكتب الأمامي (جدة).

. وكيل خدمات الضيوف (جدة).

. موظف صرف الرواتب (مكة المكرمة).

. فني صيانة (مكة المكرمة).

. فني نجارة (مكة المكرمة).

. فني طلاء (مكة المكرمة).

. موظف التدبير المنزلي (مكة المكرمة).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 إبريل 2019م.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف للتقديم ومعرفة التفاصيل والشروط، من خلال الرابط التالي هنــــا .