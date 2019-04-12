” تيسير ” تقر 31 مبادرة.. منها تمكين المستثمر الأجنبي من ” البريد ” ومنح تراخيص بدون ” سعودة “

عادل الحربي(صدى):

اقرت اللجنة التنفيذية لتحسين آداء الأعمال ” تيسير ” برئاسة وزير التجارة والإسثمار الدكتور ماجد القصبي 31 مبادرة لـ 8 قطاعات ، تهدف لتسهيل تأسيس المنشآت وحصولها على التراخيص .

ومن المقرر الغاء شرط تحقيق نسبة السعودة على المنشآت الصحية قبل اصدار الترخيص مع منح المستثمر تأشيرات للكوادر الصحية حسب تأييد الوزارة .

كما قررت اللجنة الغاء شرط الإعلان في صندوق الموارد البشرية للحصول على كودار وطنية ، مع تأجيل التفتيش للأنشطة منخفضة المخاطر حتى الحصول على ترخيص.

كما سيتم منح 11 نشاط منخفض المخاطر تراخيص فورية وهي: علاج تخاطب وبلع ، عناية القدم والكاحل ، والأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ، التغدية ، والعلاج الوظيفي ، العلاج الطبيعي ، علاج السمع ،والركيبات الصناعية ، بالإضافة الي الصيدلة ومخزن الأدوية ومحلات النظارات الطبية .

وعلى صعيد قطاع التجارة تم الغاء شرط تزكية الشهود لأنشطة المعادن الثميتة ، مع زيادة مدة السماح بممارسة نشاط المختبرات لمدة عام قبل الاعتماد .

وحول قطاع السياحة تم الغاء شرط الانتساب للجمعيات السياحية لأنشطة : وكالات السفر ، تنظيم الرحلات الداخلية ، الفنادق ، والمطاعم واستئجار السيارا ووحدات تقاسم الوقت .

اما قطاع الزراعة فتم رفع الحد الأدني لمتطلبات الاثر البيئي لمشاريع الدواجن من 20 ألف إلى 300 الف طائر ، مع اعتماد مواقع مشاريع للثروة السمكية مع حرس الحدود واعتماد مواقع استثمارية اخرى .

وتم الغاء الضمان البنكي لعدد من الأنشطة بقطاع الإتصالات ، والسماح للمستثمر الأجنبي بمزاولة نشاطه بقطاع البريد مع الغاء بعض الشروط منها نسبة الضمان البنكي وغيرها .