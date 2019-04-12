رئيس الهلال يعلن عن موقف النادي من بقاء ” كاريلو “

ماجد محمد(صدى):

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل، أن إدارة الهلال تمكنت من الاتفاق على بقاء المحترف البيروفي أندري كاريلو نهائياً في صفوف الفريق.

وجاء ذلك في إجابة على تساؤل طرح عليه بشأن تلقس ” كاريلو ” عروضاً كبيرة من قبل عدد من الأندية السعودية والخليجية، ليؤكد رئيس الهلال أن إدارة النادي أنهت اتفاقها مع اللاعب.

وصرح الأمير محمد بن فيصل أن إدارة نادي بنفيكا طلبت مبلغاً كبيراً مقابل التنازل عن عقد اللاعب، إلا أن إدارة الهلال قدمت عرضاً يفوق قيمة أي عقد لاعب بالهلال.