” الشؤون الإسلامية ” توضح حقيقة منع نقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت الخارجية

علي القحطاني(صدى):

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالعزيز بن سعود العسكر، ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من منع الوزارة لنقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت الخارجية.

وأوضح أن الوزارة حددت ضوابط الميكروفونات في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك فقط، وفقاً للتعميم رقم 1344/5/4 والمعمول به منذ سنوات، والذي يتجدد كل عام.

وأبان أن تلك الضوابط في شهر رمضان على النحو الآتي: ألا تزيد على أربعة مكبرات خارجية، وتحديد درجة الصوت إلى الرابعة نظراً لقرب المساجد بعضها من بعض منعاً للإزعاج ولتداخل الأصوات مما يشوش على المصلين في المساجد الأخرى.

وأكد أن المنع من استعمال مكبرات الصوت الخارجية خاص فقط في صلاة التراويح والقيام في مساجد الفروض، واقتصار استخدامها في الجوامع وبشكل غير مبالغ فيه.

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية كافة الصحفيين والإعلاميين إلى التحري والدقة في النقل وأخذ المعلومة من مصدرها، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد.