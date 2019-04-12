وجود حالات بالأحوال الشخصية كسبت الأم الحاضنة فيها أجرة المسكن

علي القحطاني(صدى):

كشف مصادر أن هناك حالات بمحكمة الأحوال الشخصية، يتم فيها كسب الأم الحاضنة لقضية أجرة المسكن في إطار نفقة الأب.

وجاء ذلك على خلفية مطالبة مجلس الشورى وزارة العدل ببحث القضاة على ضمان حق الأم الحاضنة في أجرة المسكن ضمن النفقة العامة.

وفي هذا السياق، قالت المحامية نجود قاسم أن هناك حالات كسبت من خلالها الأم الحاضنة استقطاع أجرة المسكن ضمن نفقة الأبناء.

مشيرة إلى أن النفقة واجبة على الأب متضمنة ” أجرة المسكن ” ، بما يتوافق مع إمكانات الأب المالية، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

فيما ذكرت المحامية نجود عداوي أن تقدير أجرة المسكن تكون عن طريق لجنة في محكمة الأحوال الشخصية، ويتم تحديدها عن طريق القاضي.

حيث أبانت أن تقدير النفقة بإثبات صك للسكن في قسم الإصلاح يصدر في اليوم ذاته، وفي حال لم يتفق الطرفان تحال إلى ناظر الدعوى ويطلع على تقارير الخبراء، ويتم الاستقطاع من راتب الزوج الشهري.