4 نصائح هامة لقضاء وقت ممتع أثناء تناول الوجبة العائلية 

أميرة خالد(صدى):

نصح خبراء علاقات أسرية باتباع خطوات بسيطة لجعل وقت الوجبة العائلية ممتعا، منها: أولا-المساعدة في تحضير الوجبة: اسمحي لأطفالك بمساعدتك في إعداد الطعام، كلّفي كل طفل بمهمة في المطبخ حسب عمره، هذه الخطوة تعلّمهم تحمّل المسؤولية، كما تسمح لكِ بقضاء وقت جيد معهم.

ثانيا- لعبة العشاء: يمكنك استغلال وقت الوجبة العائلية لتعليم أطفالك الأخلاقيات الجيدة والسلوكيات الحميدة، وذلك عبر لعبة بسيطة، وهي توضيح السلوكيات الجيدة والسيئة قبل بدء الطعام، ومن يرتكب أكثر أفعال خاطئة، يكون عليه عقوبة، مثل غسيل الأطباق، أو تنظيف المائدة. تأكدي أن الجميع سيكون حريصاً على عدم ارتكاب أي خطأ لتفادي العقوبة.

ثالثا- مشاركة أحداث اليوم: بالتناوب بين أفراد الأسرة، يتحدث كل فرد عن يومه، ماذا حدث معه، وما هو الحدث المفضّل بالنسبة إليه، يمكن أن يروي موقفاً طريفاً تعرّض له. يمكنك أيضاً اختيار موضوع للحديث عنه أثناء تناول الطعام، وستكون هذه طريقة جيدة للتواصل مع أطفالك، والتعرّف بصورة أعمق وأقرب إلى أفكارهم.

رابعا- اصنعي وجبات مرحة: امنحي أطفالك فرصة الإبداع في طعامهم، مثل رسم الصور باستخدام الطعام، أو عمل أشكال لطيفة من الخضروات والفواكه، هذه الخطوة تبث المرح والفكاهة، كما تشجع الأطفال على تناول طعامهم.