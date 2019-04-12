بعد اتهامه بالتحريض على الدولة.. ” المشيخص ” يرفض حضور جلسات محاكمته

علي القحطاني(صدى):

أصر المتهم أحمد بن علي بن عبدالله المشيخص ” سعودي الجنسية ” على عدم حضور جلسات محاكمته، بعد أن نكث وعده بحضور المحاكمة إثر إطلاق سراحه في 15 سبتمبر 2017.

حيث جاء ذلك بعد تورطه في التحريض على الدولة وإشاعة الأكاذيب وتلفيق الاتهامات، وسعيه لتلميع صورة المتورطين في القضايا الإرهابية في العوامية حيث يسكن.

وفيما سبق كان قد تم إيقاف ” المشيخص ” على خلفية أنشطته الداعمة للإرهاب والتحريض، كما تورط في إنتاج فيلم استغله في توجيه الاتهامات الزائفة ومحاولة تشويه سمعة البلاد بنسج الأكاذيب والمزاعم الزائفة وعرضه على قناة خارجية لتحقيق أهدافه.

تجدر الإشارة إلى أن لـ ” المشيخص ” شقيق اسمه يوسف المشيخص تم تنفيذ الحكم الشرعي فيه بالقتل مع ثلاثة آخرين على ذمة قضايا كبرى.