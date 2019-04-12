رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بصورة بـ ” الحجاب “

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل، في وقت سابق، بعد ظهورها بفستان شفاف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، لتعتمد بعد ذلك الإطلالات الجريئة والمكشوفة التي تثير الجدل حولها.

وقد يختلف الأمر في رمضان هذا العام؛ حيث كشف أحمد خالد مخرج مسلسل ” مملكة إبليس ” الذي تشارك رانيا يوسف في بطولته، عن صورة لها من كواليس العمل وتظهر وهي ترتدي الحجاب.

ويعد هذا المسلسل، من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي وسلوى خطاب وكريم قاسم ومحمد جمعة وخالد أنور وأسماء جلال ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.