هازارد: زيدان قدوتي وسعيد بعودته لريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

أكد اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن الفرنسي زين الدين زيدان هو قدوته منذ أن كان صغيرًا وسعيد بعودته إلى قيادة ريال مدريد الإسباني.

وأوضح ” هازارد ” في تصريحات صحفية: ” منذ أن كنت صغيرا زيدان هو قدوتي، دائما زيدان, زيدان, زيدان. لقد شاهدت فرنسا أكثر من بلجيكا بسببه ” .

وأضاف اللاعب البلجيكي: ” أنا لست لاعبًا في ريال مدريد، لكن بصفتي أحد مشجعي زيدان فأنا سعيد جدًا بعودته لأن كرة القدم كانت بحاجة إليه. بالنسبة للفرق الأخرى هذا ليس جيدًا لأن مدريد وزيدان يفوزان كثيرًا، لذا سيكون الأمر أكثر تعقيدًا بالنسبة للباقي ” .