سيدة تلقي نفسها من الطابق الخامس بعد تعذيب زوجها لها لشكه بها

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة الجيزة المصرية، واقعة مؤلمة حينما أقدم زوج على ضرب زوجته وتعذيبها بسبب شكه في سلوكها؛ لتلقي بنفسها من شرفة منزلهما بالطابق الخامس فتفارق الحياة على الفور.

وبدأت القصة، حينما اندلعت خلافات زوجية بين المتهم وزوجته بسبب شكه في سلوكها، واتهامه لها بخيانته، دفعتهما للانفصال وسرعان ما عادا مرة أخرى لبعضهما، لتعود الخلافات وتشتعل بين الزوجين، حتى تطور لاعتداء المتهم على زوجته بالضرب المبرح بعصا خشبية.

ودفع ذلك الزوجة للهروب من المنزل والقفز من الطابق الخامس، ومفارقتها الحياة؛ فيما اعترف في التحقيقات بما نسب إليه من اتهامات، بالاعتداء بالضرب على زوجته وتعذيبها.