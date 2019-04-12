متجر نادي النصر: نرفض تماما التصرف الشخصي الذي حصل بالأمس

طلال الغامدي(صدى):

أكدت إدارة متجر نادي النصر، اليوم الجمعة، على رفضها للتصرفات الخاطئة التي حدثت أمس؛ مشددة على أنها ستعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.

وقالت إدارة المتجر، في بيان لها: ” نفتخر بكوننا منصة لمنتجات العالمي وجمهوره لإنتاج وتوزيع منتجات تعبر عن حب هذا النادي الكبير بعيدا عن الإسفاف والتعصب ” .

وأضافت: ” نرفض تماما التصرف الشخصي غير المقبول الذي حصل بدون تخطيط أو علم المتجر وسنعمل على عدم تكرار مثل هذه التصرفات لكي لا تفسد الأجواء الاحتفالية التي يستمتع بها ” العالمي ” المتصدر وجمهوره القدير ” .