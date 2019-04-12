متجر نادي النصر: نرفض تماما التصرف الشخصي الذي حصل بالأمس
أكدت إدارة متجر نادي النصر، اليوم الجمعة، على رفضها للتصرفات الخاطئة التي حدثت أمس؛ مشددة على أنها ستعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.
وقالت إدارة المتجر، في بيان لها: ” نفتخر بكوننا منصة لمنتجات العالمي وجمهوره لإنتاج وتوزيع منتجات تعبر عن حب هذا النادي الكبير بعيدا عن الإسفاف والتعصب ” .
وأضافت: ” نرفض تماما التصرف الشخصي غير المقبول الذي حصل بدون تخطيط أو علم المتجر وسنعمل على عدم تكرار مثل هذه التصرفات لكي لا تفسد الأجواء الاحتفالية التي يستمتع بها ” العالمي ” المتصدر وجمهوره القدير ” .
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