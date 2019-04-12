” الحصيني ” : انخفاض في درجات الحرارة من الجمعة

الرياض(صدى):

أكد الباحث في المناخ والطقس، عبد العزيز الحصيني، أنه متوقع من اليوم الجمعة أن يطرأ انخفاض في الحرارة بمقدار من أربع إلى ست درجات مئوية عما كانت عليه الأيام الماضية.

وأشار ” الحصيني ” إلى إنه بذلك تصبح الأجواء تميل للبرودة على الوسطى وباردة على الشمالية ليلاً يستمر يومان، لافتًا إلى أن البداية الشمالية ثم الغربية ثم الوسطى فالشرقية والجنوبية.

وفي سياق متصل، أوضح باحث المناخ والطقس، أنه متوقع اليوم الجمعة ونهار السبت أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على الرياض ومحافظاتها وأجزاء من المدينة، ومكة، والقصيم، والشرقية، والباحة، وعسير، وحائل، ونجران ” .

وأضاف، أن ذلك مع رياح، فضلًا عن فرصة تشكل سحب عملاقة وجريان الأودية، متابعًا: ” من لديه مناسبة في أماكن مكشوفة يحتاط بسبب تقلبات الجوية ” .