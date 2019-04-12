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  3. اول تعليق للفنان خالد عبدالرحمن بعد حفلته في نجران

اول تعليق للفنان خالد عبدالرحمن بعد حفلته في نجران




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