شركة سيمينس الألمانية تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: المحامي التجاري (للسعوديين/ الرياض)، مهندس دعم فني (الدمام)، مشرف التركيبات (الرياض)، منسق التعليم المهني (الرياض).

وأشارت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 11 إبريل 2019م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التــالي من هنـــــــا..