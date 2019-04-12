إدانة مواطن و 3 وافدين بتهمة التستر التجاري في الجوف

علي العنزي(صدى):

قضت المحكمة الجزائية في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، بإدانة مواطن وثلاثة وافدين يحملون الجنسية الهندية بجريمة التستر التجاري؛ حيث حكمت بفرض غرامة مالية على المواطن والوافدين الثلاثة قدرها 300 ألف ريال.

وعاقبت المحكمة المتهمين، بالسجن ما بين 4 إلى 6 أشهر، فضلًا عن منع الوافدين الثلاثة من العمل في المملكة بعد إبعادهم؛ فيما بدأت القضية عندما تلقت وزارة التجار والاستثمار بلاغاً من مواطن يفيد باشتباهه في وجود حالة تستر تجاري بمنشأة تنشط في تجارة المواد الغذائية.

وعثرت الوزارة حينها، على مستندات وحوالات مالية ومبالغ كبيرة تفوق 500 ألف ريال، فرفعت القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق وأحالت المتهمين إلى المحكمة الجزائية.