بالفيديو.. مركبة فضاء إسرائيلية تفشل في الهبوط على سطح القمر وتتحطم

واشنطن(صدى):

كشفت تقارير، أمس الخميس، عن فشل مركبة ” بيريشيت ” الفضائية الإسرائيلية في الهبوط على سطح القمر بسبب مشاكل فنية قبل دقائق من هبوطها المفترض؛ حيث انقطع الاتصال بها قبل موعد هبوطها ليتضح إنها تحطمت.

ومن جانبه، قال ئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان يتابع عملية الهبوط: ” لقد وصلنا إلى القمر، لكننا سنحاول مرة أخرى ” ؛ فيما كانت مركبة ” بيريشيت ” ، التي تم إطلاقها من رأس كانافيرال في الولايات المتحدة في فبراير الماضي، ستنفذ أول مهمة للهبوط على القمر بتمويل القطاع الخاص الإسرائيلي.