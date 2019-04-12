  • الجمعة 12

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. صورة كاريلو مع نجم النصر تزيد التكهنات

صورة كاريلو مع نجم النصر تزيد التكهنات

صورة كاريلو مع نجم النصر تزيد التكهنات
نواف السالم(صدى):

انتشرت في الساعات الأخيرة، أنباء تربط البيروفي كاريلو مهاجم الهلال، بنادي النصر حيث ذكرت أن ” كاريلو ” تلقى عرضًا مغريًا من العالمي للالتحاق بصفوفه الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته للزعيم.

وفي السياق نفسه، نشر الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، صورة لـ ” كاريلو ” برفقة البرازيلي بيتروس لاعب النصر في أحد المطاعم بالمملكة، معلقًا: ” أجمل الصور التي نستمتع بها، هي التي جمالها يعبر عن نفسها دون تتحدث عنها، يتملك إحساس بمعنى روح التنافس ” .

وتابع ” المريسل ” : ” بيتروس و كاريلو تنافس قوي بينهما لكن، هنا الأخوة و المحبة تجمعهم ” ؛ ليزيد التكهنات حول مصير مهاجم الهلال ويوجه رسالة غامضة إلى الجمهور.

 


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *