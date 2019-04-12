صورة كاريلو مع نجم النصر تزيد التكهنات

نواف السالم(صدى):

انتشرت في الساعات الأخيرة، أنباء تربط البيروفي كاريلو مهاجم الهلال، بنادي النصر حيث ذكرت أن ” كاريلو ” تلقى عرضًا مغريًا من العالمي للالتحاق بصفوفه الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته للزعيم.

وفي السياق نفسه، نشر الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، صورة لـ ” كاريلو ” برفقة البرازيلي بيتروس لاعب النصر في أحد المطاعم بالمملكة، معلقًا: ” أجمل الصور التي نستمتع بها، هي التي جمالها يعبر عن نفسها دون تتحدث عنها، يتملك إحساس بمعنى روح التنافس ” .

وتابع ” المريسل ” : ” بيتروس و كاريلو تنافس قوي بينهما لكن، هنا الأخوة و المحبة تجمعهم ” ؛ ليزيد التكهنات حول مصير مهاجم الهلال ويوجه رسالة غامضة إلى الجمهور.