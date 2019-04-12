انفصال زوج أنغام عن ” أم أولاده “

القاهرة(صدى):

كشفت ياسمين عيسى، زوجة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، أمس الخميس، عن طلاقها من زوجها بعد فترة زواج دامت 10 سنوات أنجبا فيها طفلين، وذلك لزواجه عليها بدون علمها من الفنانة أنغام.

وأوضحت ياسمين: ” الطلاق تم رسميا بيني وبين أحمد إبراهيم، مع احتفاظي بحضانة الأولاد ” ، مضيفة: ” كان هناك ضغط كبير من الأهل والأقارب من أجل المصالحة، ولكن بعد المهزلة الإعلامية التي نشبت يوم احتفال أنغام بألبومها الأخير حالة خاصة جدًا، وكان لابد من الطلاق حفاظًا على كرامة أولادي ” .

وتابعت: ” لأنني ليس لدي أي تفسير وهم يشاهدون والدهم مع سيدة أخرى وهم يتبادلا الحب والقبلات أمام عدسات المصوريين والقنوات الفضائية ” ؛ لافتةً إلى: ” أن الطلاق تم بشكل ودي، حفاظا على كرامة أولادي، حتى لا ندخل في صراعات بساحات القضاء.. أنغام قبلت أن تكون زوجة ثانية، ولكني لم أقبل على كرامتي الاستمرار في زواجي بأحمد في وجود زوجة ثانية ” .

وأكدت ياسمين عيسى، أن زواج أحمد إبراهيم من أنغام كان سريًا لمدة 4 أشهر من قبل الإعلان عنه وتم ذلك خلال فترة العمل على ألبومها الأخير ” حالة خاصة جدا ” ، مشيرة إلى أن قصة الحب بين أنغام وإبراهيم تمت في الاستوديو الذي كانت تملكه ياسمين رفقة إبراهيم.