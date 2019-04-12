تركيا تعتقل ” ألمانيًا ” لإهانته أردوغان في 2014

أنقرة(صدى):

ألقت السلطات التركية، القبض على ألماني من أصول تركية أثناء قضائه إجازته في تركيا بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مشاركات له قديمة على ” فيسبوك ” في 23 مايو 2014 و27 يوليو 2015.

وأوضح أردال غونغر محامي الألماني المعتقل، أنه كان أردوغان لا يزال رئيسًا للوزراء، وبدءًا من عام 2015 أصبح رئيسًا للجمهورية؛ فيما حكمت محكمة تركية في أنقرة، الثلاثاء الماضي، عليه بالسجن عشرة أشهر بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال المحامي، أنه تم تغريم المتهم الذي سُمح له بالمغادرة إلى ألمانيا بعد احتجازه لمدة 45 يومًا، 1100 يورو؛ لافتًا إلى أن هذه العقوبة تم تعليقها، وكلا وقف التنفيذين هما صالحان لمدة خمس سنوات؛ مضيفًا إنهُ مهددٌ بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات.