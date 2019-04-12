قوات الدعم السريع السودانية ترفض أي حلول لم ترضِ الشعب
أصدر قائد قوات الدعم السريع بالسودان، الفريق محمد حمدان حميدتي، اليوم الجمعة، بيانًا هامًا إلى الشعب السوداني للتعليق على التطورات الأخيرة بالبلاد.
وأكد البيان على نقطتين هامتين وهما: ” أولًا: ترفض قوات الدعم السريع أي حلول لم ترض الشعب السوداني، وثانيًا: يطلب قائد قوات الدعم السريع من قادة الانتفاضة (قيادة تجمع المهنيين_رؤساء الاحزاب _قادة الشباب) فتح باب الحوار والتفاوض للوصول إلى حلول ترضي الشعب السوداني وتجنيب البلاد من الانزلاق والفوضى ” .
وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف قد أعلن، أمس الخميس، ” اقتلاع النظام ورأسه ” ، وتعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها انتخابات.
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