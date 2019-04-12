قوات الدعم السريع السودانية ترفض أي حلول لم ترضِ الشعب

الخرطوم(صدى):

أصدر قائد قوات الدعم السريع بالسودان، الفريق محمد حمدان حميدتي، اليوم الجمعة، بيانًا هامًا إلى الشعب السوداني للتعليق على التطورات الأخيرة بالبلاد.

وأكد البيان على نقطتين هامتين وهما: ” أولًا: ترفض قوات الدعم السريع أي حلول لم ترض الشعب السوداني، وثانيًا: يطلب قائد قوات الدعم السريع من قادة الانتفاضة (قيادة تجمع المهنيين_رؤساء الاحزاب _قادة الشباب) فتح باب الحوار والتفاوض للوصول إلى حلول ترضي الشعب السوداني وتجنيب البلاد من الانزلاق والفوضى ” .

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف قد أعلن، أمس الخميس، ” اقتلاع النظام ورأسه ” ، وتعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها انتخابات.