مقتل 13 سودانيًا بعد بيان الجيش وارتفاع عدد ضحايا الاعتصام لـ 35

الخرطوم(صدى):

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن مقتل 13 شخصًا أمس الخميس، برصاص قوات النظام وكتائب الظل.

وأوضحت أنه قُتل اثنين في موقع الاعتصام بالقيادة العامة وشمبات في الخرطوم، وآخر في مدينة عطبرة، واثنين في مدينة ود مدني، و8 في مدينة زالنجي بوسط دارفور.

وارتفعت حصيلة القتلى السودانيين منذ بداية الاعتصام في ٦ أبريل إلى ٣٥ شخصًا، بالإضافة لوقوع المئات من الاصابات بمختلف مدن السودان المنتفضة، منها ٣٩ حالة خطيرة، ٣٠ حالة بمدينة الخرطوم، وحالتان بمدينة ود مدني، و٤ حالات بمدينة كسلا، و٣ حالات بمدينة زالنجي نتجت جميعها عن استخدام الرصاص لاقتناص المصابين في الرأس والصدر والبطن.

يذكر أن الجيش السوداني اعتقل عمر البشير الخميس، وأعلن مرحلة انتقالية في البلاد مدتها سنتين وتعطيل الدستور وكذلك إعلان حالة الطوارئ.