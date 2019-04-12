فواز الشريف: نادي الاتحاد هو نادي ” الناس “

الخميس 11
أبريل
نادي الأتحاد هو الأستثناء لديه كاريزما الرياده والقياده المطلقه في المملكه شعبيه وجماهيريه طاغيه يعترف بها الجميع محبوب من جميع الجماهير له هيبه ومهابه مهما كانت ظروفه قاسيه يعمل باسلوب انفرادي عن غيره من الأنديه الأربعه الكبرى ولكنه مثير الجميع يتابع هذا العميد التليد لديه مقومات الفريق رقم 1 بلا منازع
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عبدالله الناصر / /حائل[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 40 دقيقة
نادي الأتحاد هو الأستثناء لديه كاريزما الرياده والقياده المطلقه في المملكه شعبيه وجماهيريه طاغيه يعترف بها الجميع محبوب من جميع الجماهير له هيبه ومهابه مهما كانت ظروفه قاسيه يعمل باسلوب انفرادي عن غيره من الأنديه الأربعه الكبرى ولكنه مثير الجميع يتابع هذا العميد التليد لديه مقومات الفريق رقم 1 بلا منازع