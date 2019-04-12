المشاهير يتحولون.. كيم كارديشان محامية وأحمد مظهر ضابط ورئيس أمريكا ممثل

وكالات(صدى):

أعلنت كيم كاردشيان نجمة تليفزيون الواقع، أنها بدأت تدريبات مهنية، لمدة أربع سنوات، مع مكتب محاماة في الولايات المتحدة، على أمل أن تصبح محامية في عام 2022.

وأكدت أنها اتخذت القرار بممارسة مهنة المحاماة في عام 2018، بعد تجربها في البيت الأبيض عندما التقت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.

وفي هذا السياق، هناك العديد من المشاهير الذين غيَّروا مهنتهم أو بالأساس كانوا يعملون في مهن أخرى قبل الشهرة، ومنهم الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان الذي عمل ريغان في بداية حياته المهنية، في ثلاثينيات القرن الماضي، مذيعا رياضيا في عدد من المحطات الإذاعية المحلية، ثم اتجه للتمثيل في هوليوود عام 1937، ولعب دور البطولة في عدد من الأعمال الكبيرة.، قبل أن يتحول إلى عالم السياسة.

وكذلك الممثل الأمريكي أرنولد شوارزينغر، حياته المهنية لاعبا لرياضة كمال الأجسام، وبرز نجمه في الستينيات من القرن الماضي، وفاز بلقب ” سيد الكون ” وعمره 20 عاما، وظل شوارزينغر وجها بارزا في رياضة كمال الأجسام، لفترة طويلة بعد تقاعده، وبعد فترة من التمثيل في هوليود تحول إلى عالم السياسة، حيث انتمى للحزب الجمهوري، وانتخب لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، بين عامي 2003 و2011.

أما اللاعب الأفريقي جورج وايا لاعب كرة قدم من دولة ليبيريا، برز نجمه عام 1995، حين حصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، كما حصل على لقب أفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب في أفريقيا، فيما تحول جورج وايا إلى عالم السياسة، و خاض الانتخابات الرئاسية عام 2005، ووصل فيها إلى جولة الإعادة، أمام إلين جونسون سيرليف، لكنه خسرها بفارق كبير.

وبدأ الممثل المصري الراحل أحمد مظهر حياته العملية ضابطا بسلاح المشاة، في الجيش المصري، بعد تخرجه من الكلية الحربية، في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي، وتدرج إلى أن تولى قيادة مدرسة الفروسية، وشارك في حرب الدول العربية مع إسرائيل عام 1948، ثم تفرغ للتمثيل.

وكان الباكستاني عمران خان لاعبا لرياضة الكريكيت، وبدأت شهرته من لعب الكريكيت دوليا، في سبعينيات القرن الماضي، وقاد منتخب بلاده، للفوز بكأس العالم للكريكت عام 1992، كما دخل عالم العمل الخيري، وفتح أول مستشفى لعلاج السرطان في باكستان، ثم أسس حزب حركة إنصاف الباكستانية عام 1996، وفاز الحزب في عام 2018 الذي يقوده خان بأغلبية في الانتخابات البرلمانية، وأصبح خان رئيسا لوزراء باكستان.