بالفيديو.. مواطن يستأجر مول في الرياض للتسوق بمفرده بسيارته

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الخيمس، مواطن قام بإستئجار مول بالكامل في جنوب الرياض، ليتجول فيه بسيارته.

وظهر في الفيديو، المواطن وهو يتجوّل بسيارته الفارهة في ممرات المول، ومعه أحد الأشخاص إلى أحد المحلات للتسوق.

وحاز المقطع على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث اندهش بعضهم من مافعله المواطن، مؤكدين أنه مواطن ثري لذلك قرر التسوق في المول بسيارته.