نجل فنان أردني يشهر إسلامه

أميرة خالد(صدى):

أشهر عمر صوالحة، نجل الفنان الأردني الشهير نبيل صوالحة، إسلامه، اليوم الخميس.

واصطحب الممثل صوالحة نجله عمر إلى المحكمة الشرعية، مؤكدًا أنه ترك لابنه حرية الاختيار في هذا الشأن دون أي اعتراض.

وبين صوالحة أنه ” رافق عمر احترامًا لرغبته ولاعتقاده بأن الدين يؤلف ولا يفرق “ ، موضحًا أن عمر سيبقى ابنه مهما كانت ديانته.

وأضاف ” أن على الإنسان أن يملك حرية اتخاذ قراراته الخاصة، وأن لا يدع التعقيدات التي فرضتها بعض العادات والتقاليد التي تعزز الفرقة وتثير الفتن بالنيل من حريته، وحقه في الاختيار “ .