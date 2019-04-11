بريطانية تعثر على جوهرة تابعة للملك إدوارد الرابع في حقل بالصدفة

لندن(صدى):

عثرت شاب بريطانية، على دبوس قبعة ذهبي قيمته 15000 جنيه إسترليني، قد يكون ملكًا للملك إدوارد الرابع، الذي حكم خلال القرن الخامس عشر.

وكانت ليزا جريس، تحبث في حقل محروث حديثًا في لينكولنشاير، عندما رصدت جوهرة العصور الوسطى وهي في حالة بدائية، فيما يُعتقد أن الدبوس مرتبط بالعائلة المالكة لإدوارد الرابع وارتدت دائرته قطعًا متشابهة بشكل لافت للنظر خلال فترة حكمه من عام 1460 حتى وفاته في 1483.

وأوضح الخبراء أن الجوهرة صنعت في أواخر القرن الخامس عشر وتم تصميمها لتكون بمثابة شمس ساطعة – الشعار الشخصي لإدوارد الرابع- ويعتقدون أن القطعة ربما ضاعت في المعركة، حيث كانت فترة حكمه الأولى مليئة بالصراعات على السلطة.

ويوجد في وسط القطعة الذهبية حجر أميثست أرجواني، وهو أحد الأشياء المفضلة لدى الملك، ما دفع بعض المتخصصين إلى التكهن بأنه ربما فقده إدوارد الرابع نفسه.