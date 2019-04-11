رجل يدعى الشلل 12 عامًا ويتقاضى 137 ألف يورو

روما(صدى):

تمكنت شرطة مدينة فلورنسا الإيطالية، اليوم الخميس، من القبض على رجلًا بتهمة الاحتيال، بعدما نجح الأخير بخداع الجميع من حولهبأنه مشلول لمدة 12 عامًا.

وفي عام 2007 لفّق هذا الخمسيني تعرضه لحادث سير، فطلب من أحد أصدقائه أن يصدمه بسيارته قبل الاستحصال على شهادة طبية زائفة خدع بواسطتها كلّ الأطباء الذين عاينوه لاحقًا.

ووجّه في عام 2014 رسالة إلى البابا فرنسيس روى فيها معاناته بسبب إعاقته، وتأثر الحبر الأعظم بهذا المكتوب وقبل بلقائه، وخلّد المصورون ذاك اللقاء وبدا الرجل وقتها شديد التأثر وقال: ” فتح لي البابا أبواب السماء “.

وكشف التحقيق الذي أشرفت عليه النيابة العامة في فلورنسا، أن روبرتو غولييلمي تقاضى 137 ألف يورو من المستحقات المقدمة تعويضًا لإعاقته، ولدحض الشكوك، كان يتنقل بشكل شبه دائم بواسطة كرسي متحرك ويستعين بحقن من الليدوكايين ليضعف عضلات ساقيه.