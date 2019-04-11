قمتان من العيار الثقيل في الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان

مصطفى الشيخي(صدى):

تشهد الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم منعطف مهم في مسار الدوري في قمتين كبيرتين حيث تجمع القمة الأولى الأهلي بضيفه الهلال في جدة وتجمع القمة الثانية النصر بضيفه الاتحاد في الرياض.

وتشكل هاتين المباراتين ملامح لتحديد بطل الدوري أو بقاء المنافسة عليه وأيضاً الهروب من القاع وكذلك تعزيز مركز متقدم لضمان مقعد أسيوي.

ويأتي ذلك بقرب نادي النصر من التتويج بالدوري أو إبقاء الهلال على حظوظه في المنافسة حيث فوز النصر مع تعادل أو خسارة الهلال ستزيد من فرص تحقيق النصر للدوري حيث سيبلغ النقطة 64 في حين تعادل الهلال سيبلغ به للنقطة 61 وخسارته تبقيه على الـ60 نقطة.

في حين فوز الهلال على الأهلي سيبقي أماله في المنافسة على لقب الدوري على أمل تعثر منافسه النصر أمام الاتحاد اما بالخسارة أو التعادل وسيصل الهلال في حال فوزه للنقطة 63 الأمر الذي يجعله يتصدر ترتيب الدوري ورجوع النصر للمركز الثاني.

وكان الفريقان قد خسرا مواجهتهما الاسيوية الاخيرة حيث خسر الهلال من استقلال طهران بهدفين لهدف فيما خسر الأهلي من بيرسبوليس بهدفين دون مقابل.