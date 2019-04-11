بالفيديو.. سعد الشثري يوضح كيفية زكاة التاجر الذي لديه بضاعة في المخزن

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ سعد الشثري كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعة في المخزن، ردًا على سؤال متصلة خلال برنامج ” يستفتونك ”

وقال الشيخ : الأموال الزكوية أربعة انواع منها اثنان تختص بسؤال السائلة وهي النقود والثاني هو العروض وهي عروض التجارة وهي السلع المعدة للبيع.

وأضافت : فليجعل التاجر يوم من ايام السنة هو يوم الزكاة وينظر فيما لديه فغذا كان لديه اموال نقدية فاليزكيها، والديون التي له عند الآخرين إذا كانوا ليس مماطلين فيجب عليه أن يُزكيها.