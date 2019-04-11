أب يضرب ويعذب أولاده.. والأم ترفع دعوى خلع

القاهرة(صدى):

رفعت وزجة مصرية دعوى خلع ضد زوجها، بعد مرور 9 أعوام على زواجهما؛ لاستحالة العشرة بينهما.

وقالت الزوجة الثلاثينية: ” كان ابن عمي ومتربيين سوا وكنت بحبه من وأنا صغيرة واتخطبنا وأنا في أول سنة في الكلية واتجوزنا في السنة الأخيرة.. مشكلتي معاه إنه عنيف جدا معايا أي حاجة ضرب وإهانة في أقل حاجة ولما خلفت بقى يضرب العيال بشكل قاسي جدا معندهوش تفاهم ” .

وأضافت: ” أنا مش عايزة ولادي يطلعوا معندهمش كرامة وبيقبلوا الإهانة زي ما أنا اتربيت.. كتير قولتله متضربهمش كدا مينفعش تشتمهم بالألفاظ دي بحاول أعمل لولادي اللي متعملش معايا أنا دوقت الإهانة من أبويا وأمي ومش عايزة ولادي يطلعوا مكسورين زيي ” .

وتابعت: ” بقى يعند معايا ويضربهم بزيادة ويشتمهم بأوحش كلام ويتعمد يسمعني عشان مقدرش اتكلم ولو دافعت عنهم بيضربني أنا كمان مكسورة ومذلولة عشان بيصرف علينا.. وصل الموضوع إنه بيلسعهم بالنار عشان بيكذبوا ولما أقوله عشان بيخافوا منك يقولي دول مش متربيين وأخرها ضرب ابني بسلك الكهربا عشان رجله اتكسرت وهو بيلعب كورة في الشارع وهو كان مانعه يروح.. ابني الصغير بيقولي أنا بكرهه والكبير بيقولي بتمنى بابا ميكونش معانا في البيت وبنتي بتعمل حمام على نفسها وهي نايمة مش هستنى لما ولادي يحصلهم مصيبة ” .