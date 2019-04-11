أصالة : سأقدم مفاجأة للجمهور في حفل الرياض

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة السورية أصالة عن تحضيرها مفاجأة لجمهور حفلها في المملكة، المقرر أن يقام في مركز الملك فهد الثقافي، غدًا الجمعة 12 أبريل الجاري.

وقالت أصالة على حسابها الرسمي في تويتر: ” إلى الرّياض الحبيبة، وبكرة بنت أكابر حنغنّيها سوا بإيقاع خليجي، وبتمنّى وبسعى لسهرة بكرة بمركز الملك فهد الثقافي، تكون من أحلى ما يكون “.

وتواجه أصالة غدًا النجم عبادي الجوهر، في ثاني حفلات فعاليات جلسات السعودية بالرياض، التي تنظمها ” روتانا “ في المملكة، وبدأتها بحفل فنان العرب محمد عبده، اليوم.