قائد عملية الإطاحة ” بالبشير ” لا يزال على لائحة العقوبات الأمريكية

الخرطوم(صدى):

اكدت مصادر اليوم (الخميس) على أن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف لا يزال على لائحة العقوبات الأمريكية.

وأدرجت واشنطن عوض بن عوف ضمن لائحة العقوبات في مايو 2007 بسبب ما نسبته إليه من أدوار في انتهاكات جرت أثناء النزاع المسلح في إقليم دارفور، وفقًا لقناة ” الحرة ” .

ويذكر أن ابن عوف قد أعلن في كلمة بثها التلفزيون السوداني في وقتٍ سابق اليوم، تنحية الرئيس عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان.