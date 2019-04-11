أنغام: منتقدي زواجي عنده مشكلة في إيمانه بربنا

القاهرة(صدى):

علَّقت الفنانة المصرية أنغام، على زواجه من الموزع أحمد إبراهيم، بالقول: ” الجواز ده رزق من عند ربنا والحب رزق من عند ربنا، الجواز رزق ونصيب ” .

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية: ” اللي يتكلم في الحاجات دي أكيد عنده مشكلة في إيمانه. أنا الحمدلله مؤمنة بربنا ومؤمنة إنه في نصيب وفي رزق وماينفعش حد يتدخل فيه ” .

يشار إلى أن النجمة أكدت أنها لم تشعر بالانزعاج بسبب الانتقادات التي تعرضت لها بعد إعلان زواجها من ابراهيم.

وقالت: ” لم أشعر بالضيق أو الإنزعاج رغم التعليقات التي هاجمتني لأنني مؤمنة أن كل شيئ في الحياة قسمة ونصيب ولم أفكر في الرد على كل من انتقدني لأنها حياتي الخاصة ” .

وتابعت: ” أحمد إبراهيم ليس زوجي أو حبيبي فقط بل هو أيضاً الداعم الأكبر لي في حياتي الفنية ويساندني دائماً ” .