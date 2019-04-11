بالفيديو.. العتيبي: لا ترسل الأموال إلى المبتزين بل إغلق حسابك فورًا

علي القحطاني(صدى):

كشف الناشط راكان العتيبي، أن المبتزين في مواقع التواصل الاجتماعي يستهدفون كبار السن بشكل كبير، إذ يعملون على الخوف عندهم.

وأكد خلال لقائه ببرنامج ” ترند السعودية ” ، أن خطوات التعامل مع المبتز تبدأ بطلب مهلة منه ثم إغلاق الحساب الذي تابعك منه، وعمل بلوك للشخص وعدم الرد عليه نهائيًا.

وأشار إلى أنه يمكنه تنزيل المقطع، وفي هذه الحالة تقوم بعمل ريبورت على المقطع بأنها ” إيذاء نفسي ” .

وأفاد بأن هناك تطبيقات كثيرة يتم استفزازهم من خلالها، وأبرزها التطبيقات التي تدعم البث المباشر، مؤكدًا أن هناك من 19 إلى 20 شخصًا يتعرضون يوميًا لعملية ابتزاز.